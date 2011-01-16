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Yaşam

SAYISAL LOTO, ÇİFTÇİYİ MİLYONER YAPTI  SARIGÖL (A.A) 

16 Ocak 2011 23:54

-SAYISAL LOTO, ÇİFTÇİYİ MİLYONER YAPTI  SARIGÖL (A.A) - 16.01.2011 - Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar köyünde yaşayan bir çiftçi, Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 rakamı tutturarak, 3 milyon 350 bin TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.  Alınan bilgiye göre, dün gerçekleştirilen 740. hafta çekişilişinde 6 rakamı Sarıgöl ilçesi Çavuşlar köyünde yaşayan bir çiftçi tutturdu.  Evli ve 2 çocuk babası çiftçinin kuponunu, Alaşehir'deki bir bayinin makinesinden oynanmış olarak alan ve köylerde satan gezici bayiden aldığı öğrenildi. Köy muhtarı Doğan Cengiz, talihlinin köylerinden olduğunu doğrulayarak, şanslı çiftçinin gazetecilerle görüşmeyi ve isminin açıklanmasını istemediğini söyledi.

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