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Yaşam

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A)

05 Eylül 2010 01:50

-SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda kazanan numaralar 17, 20, 22, 31, 34 ve 48 olarak belirlendi.   Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 619 bin 337 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.      Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 300 kişi bin 858 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 15 bin 531 kişi 20 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 294 bin 119 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.      Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Hatay Merkez ve Manisa Merkez'den yatırdıkları bildirildi.      Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 96 bin 682 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.      Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 858 bin 9 lira 29 kuruş, KDV olarak 1 milyon 230 bin 353 lira 62 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 688 bin 151 lira 59 kuruş aktarılacak.

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