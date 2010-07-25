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Yaşam

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2010 01:46

-SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 21, 24, 29 ve 44 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 747 lira 71 kuruş haftaya devretti.      Milli Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 351 kişi bin 711 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 18 bin 320 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 331 bin 641 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.      Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 942 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.      Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 959 lira 54 kuruş, KDV olarak 1 milyon 325 bin 615 lira 72 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 741 bin 96 lira 13 kuruş aktarılacak.

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