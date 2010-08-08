T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2010 01:54

-SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 2 milyon 942 bin 426 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 532 kişi 1587 lira 80'er kuruş, 4 bilen 21 bin 831 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 416 bin 134 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Mersin-Çamlıyayla, İstanbul-Şişli'den yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 8 milyon 698 bin 102 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 813 bin 275 lira 33 kuruş, KDV olarak 1 milyon 862 bin 987 lira 26 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 953 lira 82 kuruş aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24