-SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 2 milyon 942 bin 426 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 532 kişi 1587 lira 80'er kuruş, 4 bilen 21 bin 831 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 416 bin 134 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Mersin-Çamlıyayla, İstanbul-Şişli'den yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 8 milyon 698 bin 102 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 813 bin 275 lira 33 kuruş, KDV olarak 1 milyon 862 bin 987 lira 26 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 953 lira 82 kuruş aktarılacak.