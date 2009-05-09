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Yaşam

Sayısal Loto çekildi

09 Mayıs 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 8, 39, 40 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 273 bin 744 lira 76 kuruş haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 188 kişi, 3 bin 51 lira 25 kuruş, 4 bilen 12 bin 531 kişi, 26 lira, 3 bilen 266 bin 97 kişi ise 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 910 bin 609 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 910 bin 612 lira 57 kuruş, KDV olarak 1 milyon 264 bin 152 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 707 bin 634 lira 29 kuruş aktarılacak.

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