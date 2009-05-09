Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 8, 39, 40 ve 42 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 273 bin 744 lira 76 kuruş haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 188 kişi, 3 bin 51 lira 25 kuruş, 4 bilen 12 bin 531 kişi, 26 lira, 3 bilen 266 bin 97 kişi ise 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 910 bin 609 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 910 bin 612 lira 57 kuruş, KDV olarak 1 milyon 264 bin 152 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 707 bin 634 lira 29 kuruş aktarılacak.

