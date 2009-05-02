T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sayısal Loto çekildi

02 Mayıs 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte kazandıran numaralar 1, 14, 22, 23, 29 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 644 bin 909 TL 65'er Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 275 kişi 2 bin 112 TL 35 Kr, 4 bilen 15 bin 955 kişi, 20 TL 80'er Kr, 3 bilen 305 bin 56 kişi ise 3 TL 35 Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Altındağ ve Muğla-Milas'tan yatırdıkları bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 224 bin 517 TL 15 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 934 bin 710 TL 32 Kr, KDV olarak 1 milyon 280 bin 516 TL 72 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 716 bin 559 TL 38 Kr aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24