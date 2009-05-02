Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Çekilişte kazandıran numaralar 1, 14, 22, 23, 29 ve 42 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 644 bin 909 TL 65'er Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 275 kişi 2 bin 112 TL 35 Kr, 4 bilen 15 bin 955 kişi, 20 TL 80'er Kr, 3 bilen 305 bin 56 kişi ise 3 TL 35 Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Altındağ ve Muğla-Milas'tan yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 224 bin 517 TL 15 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 934 bin 710 TL 32 Kr, KDV olarak 1 milyon 280 bin 516 TL 72 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 716 bin 559 TL 38 Kr aktarılacak.

