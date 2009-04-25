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Yaşam

Sayısal Loto çekildi

25 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 18, 19, 40, 41 olarak belirlendi.


Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 309 bin 544 TL 30 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 270 kişi 2 bin 185 TL 30'ar Kr, 4 bilen 15 bin 960 kişi, 21 TL 10'ar Kr, 3 bilen 305 bin 153 kişi ise 3 TL 40'ar Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Aydın Merkez'den yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 273 bin 851 TL 50 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 964 bin 310 TL 85 Kr, KDV olarak 1 milyon 300 bin 490 TL 62 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 727 bin 522 TL 54 Kr aktarılacak.

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