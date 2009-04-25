Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 18, 19, 40, 41 olarak belirlendi.





Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 309 bin 544 TL 30 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 270 kişi 2 bin 185 TL 30'ar Kr, 4 bilen 15 bin 960 kişi, 21 TL 10'ar Kr, 3 bilen 305 bin 153 kişi ise 3 TL 40'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Aydın Merkez'den yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 273 bin 851 TL 50 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 964 bin 310 TL 85 Kr, KDV olarak 1 milyon 300 bin 490 TL 62 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 727 bin 522 TL 54 Kr aktarılacak.



