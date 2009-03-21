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Yaşam

Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar 6, 10, 19, 35, 36 ve 47 olarak belirlendi.

21 Mart 2009 02:00

Milli Piyango Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar 6, 10, 19, 35, 36 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar 6, 10, 19, 35, 36 ve 47 olarak belirlendi. 6 bilen 2 kişi, 750 bin 951 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 317 kişi 2 bin 133 lira 35'er kuruş, 4 bilen 16 bin 401 kişi 23 lira 45'er kuruş, 3 bilen 309 bin 597 kişi ise 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir-Konak ve İstanbul-Gaziosmanpaşa'daki bayilerden yatırdıkları bildirildi.

Bu haftaki çekilişte 3 milyon 754 bin 726 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 252 bin 836 lira 6 kuruş, KDV olarak 1 milyon 489 bin 557 lira 74 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 834 bin 383 lira 73 kuruş aktarılacak.

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