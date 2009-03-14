T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sayısal Loto çekildi

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 4 kişi, 403 bin 756 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

14 Mart 2009 02:00

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 4 kişi, 403 bin 756 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 465 kişi, bin 565'er lira, 4 bilen 23 bin 79 kişi, 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 402 bin 329 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerden ikisinin kuponunu İstanbul-Şişli'deki bayilerden, diğerlerinin İstanbul-Ümraniye ve Ankara-Mamak'tan yatırdıkları bildirildi.

Bu haftaki çekilişte 4 milyon 37 bin 547 lira 15 kuruş ikramiye
dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 422 bin 528 lira 32 kuruş, KDV olarak 1 milyon 601 bin 921 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 232 lira 71 kuruş aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24