Sayısal Loto çekildi

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 4 kişi, 403 bin 756 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 465 kişi, bin 565'er lira, 4 bilen 23 bin 79 kişi, 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 402 bin 329 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.



6 bilen talihlilerden ikisinin kuponunu İstanbul-Şişli'deki bayilerden, diğerlerinin İstanbul-Ümraniye ve Ankara-Mamak'tan yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte 4 milyon 37 bin 547 lira 15 kuruş ikramiye

dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 422 bin 528 lira 32 kuruş, KDV olarak 1 milyon 601 bin 921 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 232 lira 71 kuruş aktarılacak.



