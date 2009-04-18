Sayısal Loto, 3 kişiye kazandırdı

Sayısal Loto'da bu hafta 1, 3, 7, 10, 19 ve 20 belirlendi. Bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 443 bin 68'er TL ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 488 kişi, 1226 TL 35'er Kr, 4 bilen 20 bin 328 kişi, 16 TL 60'ar Kr, 3 bilen 320 bin 569 kişi ise 3 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin, kuponlarını İstanbul-Beşiktaş, İzmir-Karabağlar ve Adana-Çukurova'daki bayiden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 322 bin 985 TL 30 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 993 bin 791 TL 22 Kr, KDV olarak 1 milyon 319 bin 547 TL 5 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 738 bin 441 TL 20 Kr aktarılacak.

