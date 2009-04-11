Sayısal Loto 1 kişiye güldü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 648. haftanın kazandıran numaraları 7, 17, 27, 30, 35 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 338 bin 11 TL 65 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 349 kişi bin 726 TL 30'ar Kr, 4 bilen 17 bin 589 kişi 19 TL 20'şer Kr, 3 bilen 313 bin 768 kişi ise 3 TL 40'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Beşiktaş'taki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 345 bin 10 TL 35 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 7 bin 6 TL 20 Kr, KDV olarak 1 milyon 328 bin 170 TL 19 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 335 TL 63 Kr aktarılacak. (AA)



