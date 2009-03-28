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Yaşam

Sayısal Loto 1 kişiye çıktı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 400 bin 482 TL 10 Kr ikramiye kazandı.

28 Mart 2009 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 646. haftanın kazandıran numaraları 16, 17, 20, 30, 37 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 400 bin 482 TL 10 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 646. hafta çekilişinde 5 bilen 239 kişi, 2 bin 638 TL 80'er Kr, 4 bilen 14 bin 813 kişi, 24 TL 40'ar Kr, 3 bilen 295 bin 627 kişi ise 3 TL 75'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Ankara-Sincan'daki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 501 bin 193 TL 75 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 100 bin 716 TL 21 Kr, KDV olarak 1 milyon 389 bin 475 TL 60 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 778 bin 43 TL 4 Kr aktarılacak.

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