Sayısal Loto 1 kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 646. haftanın kazandıran numaraları 16, 17, 20, 30, 37 ve 49 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 400 bin 482 TL 10 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 646. hafta çekilişinde 5 bilen 239 kişi, 2 bin 638 TL 80'er Kr, 4 bilen 14 bin 813 kişi, 24 TL 40'ar Kr, 3 bilen 295 bin 627 kişi ise 3 TL 75'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Ankara-Sincan'daki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 501 bin 193 TL 75 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 100 bin 716 TL 21 Kr, KDV olarak 1 milyon 389 bin 475 TL 60 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 778 bin 43 TL 4 Kr aktarılacak.

