Sayısal kütüphane açıldı

Türkiye Körler Vakfı Başkanı Şükrü Yurdakan, görme engellilerin dünyaya açılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda bilgisayar ve İngilizce kursları düzenlediklerini söyledi.



Türkiye Körler Vakfınca görme engellilerin hizmetine sunulan sayısal kütüphane törenle açıldı. Vakıf Başkanı Şükrü Yurdakan, vakıf genel merkezindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, görme engellilerin dünyaya açılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda bilgisayar ve İngilizce kursları düzenlediklerini söyledi.



Okuyan, araştıran, bilgilerini akıl süzgecinden geçirerek yorumlayan insanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Yurdakan, "Görme engellilerimizin okuyup, araştırmalarını sağlamak amacıyla sayısal kütüphane oluşturduk" dedi.



Türkiye Körler Vakfı kurucu üyelerinden Prof. Dr. Lütfi Doğan da vakfın kurulduğundan beri karanlıkla mücadele ettiğini ve insan hayatını aydınlatmak için faaliyette bulunduğunu ifade etti.



"Evinin içinde bir kütüphanesi, önünde ise bahçesi olan kişi mutlu insandır" diyen Doğan, toplumu aydınlatmak isteyenlerin kütüphane kurması gerektiğini söyledi.





