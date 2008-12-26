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'Sayın'a 7 bin 884 dava!

Abdullah Öcalan’a 2006 ve 2007 yıllarında “Sayın” dedikleri için toplam 7 bin 884 kişi hakkında dava açıldı.

26 Aralık 2008 02:00

İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’a 2006 ve 2007 yıllarında “Sayın” dedikleri için toplam 7 bin 884 kişi hakkında dava açıldı.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DTP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’ın kamuoyunda “Sayın davaları” olarak bilinen “Suç ve suçluyu övme” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 215’nci maddesine göre açılan davalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.
Bakan Şahin’in verdiği bilgiye göre, 2006 yılında, İmralı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan’a “Sayınö diyen 2 bin 691 kişi hakkında dava açıldı. Bunların 2 bin 245’ini erkek, 364’ünü kadınlar oluştururken hakkında dava açılanlar arasında 12-15 yaş arasında 15, 15-18 yaş arasında da 67 kişinin bulunduğu kaydedildi.

2007’de davalar ikiye katlandı

Bakan Şahin’in verdiği bilgiye göre, 2007 yılında ise Öcalan’a “Sayın” davalarının sayısında iki kat oranında artış yaşandı. 167’si çocuk olmak üzere toplam 5 bin 193 kişi hakkında dava açılırken, bunlardan 4 bin 251’ini kadınlar, 942’sini katınlar oluşturdu. 2006 ve 2007 yıllarında toplam 949 kişi ceza aldı. Hakkında dava açılanlardan 733’ü ise beraat etti.

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