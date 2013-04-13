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Yaşam

'Sayın Vali seni cennette gördüm'

Vali Münir Karaloğlu'nu kendisi ile birlikte rüyasında gördüğünü söyleyen Muhammet Alıcı, valiliğe giderek gördüğü rüyayı anlatmak üzere Vali Karaloğlu ile görüşmek istedi

13 Nisan 2013 20:31

Van'ın İstasyon Mahallesi'nde eşiyle birlikte aldıkları yaşlılık maaşıyla geçinen 94 yaşındaki Muhammet Alıcı, Vali Münir Karaloğlu'nu rüyasında cennette görüdüğünü söyleyerek makamına çıkıp rüyasını anlattı.

Vali Karaloğlu, yaşlı konuğunu kapıda sarılarak karşıladı. Yıllarca camilerde temizlik işleri yaparak ailesini geçindiren Muhammet Alıcı, yaşlanıp, iş göremez duruma gelince devletin bağladığı yaşlılık kaaşıyla geçinmeye başladı. Eşi ile birlikte İstasyon Mahallesi'nde oturan Muhammet Alıcı, Van depreminin ardından Vali Karaloğlu tarafından Konya'da bir kamu misafirhanesine yerleştirildi. Bir süre burada kalan Mahemmed Alıcı, geçen yaz aylarında İstasyon Mahallesi'ndeki evine döndü.

Doğan Haber Ajans'nda yer alan habere göre, Vali Münir Karaloğlu'nu kendisi ile birlikte rüyasında gördüğünü söyleyen Muhammet Alıcı, valiliğe giderek gördüğü rüyayı anlatmak üzere Vali Karaloğlu ile görüşmek istedi. Bu isteği öğrenen Vali Karaloğlu, kapıda karşıladığı Muhammet Alıcı'ya sarıldı. Muhammet Alıcı'ya çeşitli ikramlarda bulunan Vali Karaloğlu, rüyayı dinledi.

Rüyasını anlattıktan sonra, "İnşallah cennette birlikte oluruz" diye dua eden Muhammet Alıcı, görüşmenin ardından Vali Karaloğlu'nun talimatıyla araçla evine bırakıldı.

 

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