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Politika

'Sayın Sarkisyan'ın ifadelerini aynen iade ediyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir devlet adamının ağzına yakışmadığını söyledi

31 Ocak 2015 19:26

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü” olan 24 Nisan’da anılacak Çanakkale savaşlarının yıldönümündeki törenlere davet ettiği Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın "Bizde kendi davetine yanıt almadan, misafir olmak adet değildir" sözlerini 'aynen iade' ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kalın, Ermenistan yönetiminin 2015'i Türkiye'ye ve Türklere karşı uluslararası bir kampanya haline getirmeye çalıştığının ve bu uğurda hakaret ve nefret söylemi içeren, diplomatik teamül sınırlarını aşan ifadeler kullandığının bilindiğini söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın 29 Ocak 2015'te Erivan'da "100. Yıldönümü Etkinliklerinin Eşgüdümüne Dair Devlet Komisyonu" toplantısında, Çanakkale Savaşı Anma Törenlerine Ermenistan'ın davet edilmesiyle ilgili açıklamasının da "bu talihsiz tutumun yeni bir tezahürü olduğunu" ifade eden Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermenistan'a yönelik davetini hedef alan, diplomatik teamüllere aykırı bu ifadelerin kabul edilmesi mümkün değildir. Sayın Sarkisyan'ın bir devlet adamının ağzına yakışmayacak ifadelerini aynen iade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, tarihe tek taraflı bakışın istismarcı siyaset politikalarıyla manipüle edilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında durmaya devam edecektir. Türkiye ve Ermenistan'ın ortak tarihini ilgilendiren bu dönemin tarihçilerce incelenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması çağrısında bulunmuş, 2009'da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin önünü açacak olan protokollerin imzalanmasını sağlamıştır. Aynı yapıcı ve barışçıl tutumun devamı olarak bir ilke imza atmış ve 23 Nisan 2014 tarihinde tüm Ermenilere seslenen bir taziye mesajı yayınlamıştır.

 

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