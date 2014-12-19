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Politika

'Sayın Öcalan’la devlet heyeti arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor'

Kandil ve Hükümetle çözüm süreci görüşmelerini yürüten HDP heyeti, derin müzakerelere geçme konusunda herhangi bir engel olmadığını açıkladı

19 Aralık 2014 19:38

Hülya Karabağlı

HDP, İmralı'da Abdullah Öcalan'la devlet heyeti arasında yoğun görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ve Kandil'de KCK yetkililerinin de bilgilendirileceğini açıkladı.

HDP heyetinden yapılan açıklama şöyle: 

Kamuoyuna

Çözüm süreci kapsamında İmralı, Kandil, Devlet ve Hükümet ekseninde yürütmüş olduğumuz görüşme trafiği bütün yoğunluğu ile devam etmektedir.

Bu görüşmeler kapsamında 17 Aralık Çarşamba günü İmralı Adası’nda Sayın Öcalan’la 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucunda kamuoyuyla paylaşmak isteriz ki;

Bu süreçte İmralı’da Sayın Öcalan’la Devlet heyeti arasında yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı, yapılan toplantılar neticesinde anlamlı derin müzakerelere geçme konusunda herhangi bir engel olmadığı heyetimize aktarılmıştır.

Önümüzdeki hafta edindiğimiz sonuçları ve önerileri Çözüm Kurulu Üyeleri ve Kandil’de KCK yetkilileri ile tartışarak, kamuoyunu daha geniş kapsamlı olarak bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız.

HDP HEYETİ

 

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