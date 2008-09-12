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Yaşam

‘Sayın Öcalan’ dilekçelerinin sırrı çözüldü

Terörist Öcalan’a “sayın” diye dilekçe vererek kendilerini ihbar edenlerden bazılarının köylerine su getirileceği vaadiyle kandırıldığı, bazılarının y

12 Eylül 2008 03:00

Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde terörist Abdullah Öcalan’ı desteklemek amacıyla, adliyeye “Eğer ‘sayın’ olarak hitap etmek suç ise, ben de aynı suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum” yazılı dilekçeler verilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında köylerde yaşayanlardan bazılarının ifadesi alındı. Köylüler, ifadelerinde “su getirileceği” vaadiyle kandırıldıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Kesinlikle bu içerikte dilekçeyi imzalayıp cumhuriyet savcılığına göndermedim. Birileri köyümüze gelerek ‘size su getireceğiz’ diyerek bir kağıt imzalattılar.”

İfadesi alınan iki kişinin okuma yazma bilmediği, imzalarının da sahte olduğu anlaşıldı. İki kişi “Dilekçe kampanyası çerçevesinde herhangi bir dilekçe vermedik. Dilekçe altındaki imzalar bize ait değil. Adlarımıza sahte imza atılıp dilekçe verilmiş” ifadesini verdi.

Haklarında suç ve suçluyu övme iddiasıyla soruşturma sürdürülen 5 kişiyle ilgili takipsizlik kararı verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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