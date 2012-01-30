Sayın Erdoğan bir şey biliyor ki 3 çocuk istiyor





Güngör Uras

Milliyet - 30 Ocak 2012



Nüfusumuz 1 yılda yüzde 1.35 oranında arttı, 74.7 milyona ulaştı. Ama Sn. R.T. Erdoğan, nüfus artış hızımızı yeterli bulmuyor. Her ailenin en az 3 çocuk doğurmasında ısrarlı.

Nereden çıktı bu 3 çocuk ısrarı? Sn. R.T. Erdoğan’ın bir bildiği varmış da ondan... Sn. R.T. Erdoğan büyük olasılıkla AB ülkelerini, “Müslüman nüfusun artışı” konusunda uyarmak için hazırlanan bir video gösterisini izlemiş. Ekrana yansıtılacak şekilde hazırlanan bu çalışmayı ben de izledim. İçeriğini özetlemeden önce, bizim doğurganlık ve nüfus artış oranlarımız hakkında bir hatırlatma yapayım. Türkiye’de doğurganlık oranı yüzde 2.11 dolayında. Tahminler 2025 yılında bu oranın yüzde 1.97’e gerileyeceği şeklinde. Ancak doğurganlık oranı ile nüfus artış oranı farklı. 5 yaşına kadar binde 17.6 oranındaki çocuk ölümleri nedeniyle nüfus artış oranımız ise yüzde 1.35’e düştü



ABD’de doğurganlık yüzde 2.05 oranında, 5 yaş altı çocuk ölümü binde 7.5, nüfus artışı yüzde 0.66 oranında. Almanya’da doğurganlık yüzde 1.36, çocuk ölümü binde 4.1, nüfus artışı -0.24 oranında. (Dünya Bankası 2010 yılı rakamları.) Şimdi de AB ülkelerini “Müslümanlar Geliyor!” diye uyarmak için hazırlanan çalışmayı özetleyeyim. (Ben çalışmayı aktarıyorum. Çalışmada nüfus artışı göstergesi olarak doğurganlık oranı üzerinde duruluyor. Anlatılanlar doğru-yanlış, mantıkli-değil benim suçum yok.)



Çalışmada deniliyor ki,



* Doğurganlık oranı yüzde 2.11’in altında olan hiçbir medeniyet/topluluk/ülke varlığını sürdüremez. Yok olmaya mahkumdur. (Bir ifade hatalı olabilir. Önemli olan nüfus artış oranıdır. Ama ben anlatılanı aktarıyorum.)

* Doğurganlık oranı yüzde 1.9 oranına düşen medeniyet/topluluk/ülke kendini toparlayamaz.

* Doğurganlık oranı 1.3 olan medeniyet / topluluk / ülke 80 ile 100 yıl arasında yok olmaya mahkumdur.

* Düşük nüfus artışı oranının olumsuz etkisi hiçbir ekonomik, sosyal, kültürel politika ile telafi edilemez





3 çocuk şart



* 2 nüfus (karı koca) + 2 nüfus (karı koca) = 4 nüfus demektir. Bu çiftlerin birer çocuğu olsa 2 nüfus eder. Bu ilk kuşakta nüfus 2 artar. Onlardan doğan 2 çocuk evlenirler ve onlar da bir çocuk yapar ise, ikinci kuşakta nüfus artışı 1‘e düşer.

* Çiftlerin 2’şer çocuğu olur ise, ilk kuşakta nüfus 4 artar. Onlar da evlenir 2’şer çocuk yaparsa nüfus aynı kalır. Nüfusun uzun sürede büyümesi 3’er çocuk yapmalarına bağlıdır.

* AB ülkelerinden Fransa’da doğuganlık oranı yüzde 1.8, İngiltere’de 1.6, Yunanistan’da 1.3, Almanya’da 1.3, İtalya’da 1.2, İspanya’da 1.1 dir. AB’nin 31 ülkesinde ortalama doğurganlık oranı yüzde 1.38 dir.

* 1990 Yılından bu yana AB nüfusunun gerilememesinin nedeni, AB’ye yönelik büyük göç hareketidir. AB’ye göç edenlerin yüzde 90’ı Müslümandır.

* Fransa’da 8.1 Müslüman göçmen var. Yeni doğan çocukların yüzde 30’u Müslüman. 39 yıl sonra Fransa nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak.

* Belçika’da Müslümanlar toplam nüfusun yüzde 25’ini teşkil eder hale geldi

Dünya Müslümanlarla dolacak

* Hollanda’da yeni doğanların yüzde 50’si Müslüman. 15 yıl sonra Hollanda nüfusunda Müslümanların payı yüzde 50’yi aşacak.

* Rusya’da 23 milyon Müslüman var. Rus ordusundaki askerlerin yüzde 40’ı Müslüman.

* 17 yıl sonra AB ülkelerinde doğan her 3 çocuğun biri Müslüman olacak.

* Kaddafi, “Bizim Avrupa’yı asker ile işgal etmemize gerek yok. Almanya 2050 yılında Müslüman ülke olacak” diyordu.

* AB’de bugün toplam 52 milyon Müslüman var. Bunların sayıları 20 yıl sonra katlanacak 104 milyon olacak.

* Kanada’da 2001-2006 yılları arasında nüfus 1.6 milyon arttı. Artan nüfusun 1.2 milyonunu Müslüman göçmenler oluşturuyor.

* ABD’de 1970 yılında 100 bin Müslüman vardı. Bu sayı 9 milyona yükseldi. 30 yıl sonra ABD’de Müslüman nüfus 50 milyon olacak.

AB ülkelerinin hazırlattığı çalışmanın özeti bu. Tabii ki bu çalışmayı herkes kendine göre yorumlar. Kimi “Eyvah Müslümanlar dünyaya hâkim oluyor” diye korkar. Kimi sevinir. Kimi de doğurganlıkda



(Yazarın uyarısı: Daha doğrusu nüfus artış oranında) 2.11 çocuk sınırını yakalayamayan medeniyetlerin / toplumların / ülkelerin yok olacağını görerek “çocuk sayısının artırılması için” çevresindekileri uyarır.)