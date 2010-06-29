T24- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Başbakan'ın siyasi partilerle görüşebileceğine dair sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğunda mı sanıyor bilmiyorum ama biz Sayın Başbakan’ı ziyaret etmesi için bekliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Sorunların çözümü için adres artık CHP’dir. Yurt gezilerinde gördüğümüz tablo şu: Halkın gündemi farklı, AKP’nin gündemi farklı. Biz halkın sorunlarını çözmeye talibiz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Biz sanal gündem yaratan bir siyasal anlayıştan yana değiliz. AKP bunu bilinçli olarak yapıyor. Görünen tablo şu: AKP çözüm üreten bir parti kimliğinde uzaklaşmış sorun yaratan bir parti haline gelmiştir. Sorun çözmeyince de baskı yaratmaya başlamıştır.

Bunu sadece iç politikada yapmıyor. Dış politikada da aynısını yapıyor. Dış politikada Türkiye’!yi güven veren değil kullanılan ülke konumuna getirmiş durumda.

STÖ’LERE DESTEK



Terör ülkemizde uzun zamandır devam ediyor. Diyarbakır’da STÖ’ler bir açıklamalar yaptılar. Bazı açıklamalara tümüyle katılmasa da STÖ’lerin terörün bitmesi için, PKK’nın silah bırakması için yaptığı çağrıya destek veriyoruz.

EMEKLİLER GÜNÜ

Yarın emekliler günü. Emeklilerin mutlaka ikinci sınıf yurttaş konumundan çıkarılacağının altını her seferinde çiziyoruz. Şu sözü vermişti. İntibak yasası CHP iktidarında çıkacak. Emekliler milli gelir artışından pay alacak. Emeklinin 18 yaşını aşan kızı da sigortadan yararlanabilecek.

Çözüm AKP’de değildir. Çözümü AKP’de arayan kardeşimiz AKP’nin çıkardığı yasalarla emekliye nasıl baktığını gördü. Sadece emekliler değil üreten ve çalışanların hiçbirini sevmiyor. AKP rantçıları seviyor. Emekli kardeşlerimden bir şey istiyorum. Yakında sandık gelecek. AKP’yi malulen emekli etme görevi onları bekliyor.

YOKSULLUĞA ÖNLEM

Anayasasında sosyal devlet yazan bir ülkede 15 milyon yoksul varsa o sosyal devlet sadece Anayasası'nda yazıyor demektir.

Yoksulluk siyasi sömürü alanı olmalı mıdır olmamalı mıdır? Bu bir insanlık suçudur. İnancımıza aykırıdır. Onun için yoksulluk kader değildir. Bunu değiştirecek olan da CHP’dir.

Yoksul sayısının artması AKP’nin işine geliyor. Yoksulluğun artmasıyla oy alma gayretleri başlıyor. İzlenen ekonomi politikasının sonucu tablo nedir? Bir araştırmanın sonucuna göre nüfusun yüzde 20’lik en yoksul kesiminin yüzde 87’si bile gelirinin azaldığını söylüyor. Bundan Recep Bey’in haberi var mı. Tabi ki var ama dut yemiş bülbül gibi bu konulardan hiç konuşmuyor.

YOKSULLUKA MÜCADELE İÇİN “ASKUR”

Yurttaşlarımız diyebilir, “Peki siz ne yapacaksınız?” CHP iktidarında önce sağlıklı bir yoksulluk envanteri çıkaracağız. AKP 2002’de yoksulluk envanterini 3 ay içinde yapacağını söylemişti. 8 yıl oldu. Söylem doğru eylem sıfır.

Yoksullukla mücadele için devletin kurumları var bunlar son derece dağınık bir yapıya sahip. Bu dağınık yapıyı sonlandıracağız Aile Sigortası Kurumunu oluşturacağız. Kısa adı ASKUR. Biz bunu kuracağız.

Aile sigortası nedir?

Geliri belli rakamın altında olan ailelere kaynak aktarmaktır. Her aile gelecek kaygısı olmadan ben devletin koruması altındayım diyecek.

Sadaka dağıtan devletten sosyal devlete geçeceğiz. Yani makarnacı devlet değil, sosyal devlet olacağız.

Bunun kaynağı nereden?

Kaynak var. Devletin içindeki 10 kuruluş bunların harcamalarını yapıyor zaten. Çözüm yapılan kaynak savurganlıklarını önlemek ve var olan kaynakları akılcı kullanama. Bunu CHP yapar. O kadar gözü dönmüş ki bunların 1 liralık malı 5 liraya alıyor. Yoksulun yoksulluğunu sömürürken bile kendilerini düşünüyorlar.

Bundan prim alınacak mı?

Hiçbir prim alınmayacak. Yoksulun yeşil kartı aile sigortası çıktığı zaman elinden alınacak mı?

Yeşil kart elinden alınmayacak. Tam aksine onun eşit koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanması için tüm altyapıyı oluşturacağız. Biz yoksul ailede kadının hesabına para yatıracağız. Kadının banka hesabına neden yatırıyoruz. İki nedenden çünkü kadın evin tüketimini en iyi bilendir. Bir ailede kadın evin orta direğidir. Temelidir. Kadın yoksulluğu iliklerine kadar hisseder evinde. Onun için kadını güçlendireceğiz. Evinde güçlü olan kadın güçlü Türkiye demektir.

Eğer gıda ve yiyecek dağıtırsanız kişi minnet duyar. Var olanla yetinme duygusu yaratır. Arkası gelmezse itiraz etme hak aramaz. Kula kul olma mantığını egemen kılar.

Ne diyordu büyük ozan: Kula kul olmayı yok edeceğiz diyordu. Yok edin kula kul olmayı diyordu. İnsanın insana kulluğunu yok etmenin yolu aile sigortasından geçiyor. Yoksulun yoksulluğunu sadece devlet bilecek. Gidip bankadan parasını çekecek. Teşhir edilmeyecek. Yani bizim felsefemize göre sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

BAŞBAKAN'A CEVAP

Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının ardından bir grup gazeteciye Başbakan Erdoğan'ın bugün grup toplantısında söylediği, “Muhalefet partilerine en kısa zamanda ben davetimi yapacağım. Bakalım kimler gelecek” şeklinde sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı, "Sayın Başbakan kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğunda mı sanıyor bilmiyorum ama biz Sayın Başbakan’ı ziyaret etmesi için bekliyoruz" şeklinde cevapladı.