'Sayın Bakan, Ankara'da kıyamet kopuyor sen buradasın'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliğiyle Antalya'da AÜ Manavgat Turizm Fakültesi'nin temel atma töreninde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çavuşoğlu, Baykal'a, "Her geçen gün gençleşiyorsunuz" derken, Baykal'da, "Ankara 'da kıyamet kopuyor burada sen" diye esprili bir yanıt verdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Manavgat İlçesi'ndeki tören alanına önce CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geldi. Baykal, kendisinden sonra gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu görünce, 'Sayın Bakan, beyefendi' diye seslendi. Bakan Çavuşoğlu önce seslenen Baykal'ı fark etmedi. Ardından, 'Nasılsınız iyi misiniz?' diye soran Baykal'ı görerek teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Her geçen gün gençleşiyorsunuz" dedi.

Baykal ise "Ankara 'da kıyamet kopuyor burada sen" diye esprili bir yanıt verdi. Baykal'ın bu esprisine Çavuşoğlu ise "Sizin cevabınızı aldıktan sonra ortalık sakinleşiyor" dedikten sonra ikili tören alanına geçti.