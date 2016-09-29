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BBC Türkçe

Sayılarla: Kolombiya'da 52 yıl süren savaş

Kolombiya ordusu ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması, Pazar günü referandumda da onaylanırsa, Latin Amerika'nın en uzun süredir devam eden savaşı resmen son bulmuş olacak. Ama geride ağır bir bilanço bırakarak...

29 Eylül 2016 17:58

Kolombiya ordusu ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması, Pazar günü referandumda da onaylanırsa, Latin Amerika'nın en uzun süredir devam eden savaşı resmen son bulmuş olacak. Ama geride ağır bir bilanço bırakarak...

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