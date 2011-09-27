Sayıların kraliçesi yakalandı



T24- İstanbul’da elebaşılığını ‘Sayıların Kraliçesi’ lakaplı Birim Kökoğlu adlı muhasebecinin yaptığı ve sahte faturayla devleti 30 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen çete yakalandı.







İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Hayali ihracat yapılıyor” ihbarı üzerine sahte fatura düzenleyen, sahtecilik yaptığı iddia edilen üyeleri muhasabeci olan bir çeteyi takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çetenin elebaşının “sayıların kraliçesi” olarak isim yapmış 38 yaşındaki Birim Kökoğlu isimli bir muhasebeci kadın olduğu tespit edildi. Çalışmalarda Birim Kökoğlu’nun yönettiği öne sürülen çetenin diğer elemanlarının isimleri ve adresleri de tespit edildi.





Delillerin elde edilmesiyle birlikte 20 Eylül’de sabah saat 06.30’da zanlıları yakalamak için 12 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Birim Kökoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi yaşadıkları lüks evlerinde gözaltına alındı.





Jandarma tarafından yapılan soruşturmada, hepsi muhasebecilik yapan çete üyelerinin mali müşavirlik ve muhasebecilik şirketleri vasıtasıyla bilgilerine ulaştıkları 117 şirket adına sahte faturalar düzenleyerek, bunları komisyon karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Bu belgelerin kullanılmasıyla devletten 5 ay içinde 30 milyon liralık vergi iadesi alındığı belirlendi.





Kökoğlu’nun paraları aklamak amacıyla adamlarını Kırım Serbest Bölge’de görevlendirdiği, 3 çete üyesinin naylon fatura satmaktan elde ettikleri parayla Kırım’da bir şirket açtıkları öğrenildi. Hırsızlık, hileli iflas gibi suçlardan daha önce yakalanma kaydı bulunan çete üyelerinden birinin ise, kendi payına düşen parayı PKK’nın şehir yapılanmasına aktardığı tespit edildi.