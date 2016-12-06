Sayıların efendisi Russell Westbrook!

Oklahoma City Thunder forması giyen Russel Westbrook, NBA'deki ilk 507 maçında yaptığı 19 "triple double"a karşılık son 102 karşılaşmada 29 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaştı.

2008-09 sezonundan bu yana Oklahoma City Thunder'da oynayan Westbrook, son 2 senedir kaydettiği gelişimle oyunun skor üretimi dışındaki yanlarına daha fazla katkı yapmaya başladı.

Ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan Westbrook, ligdeki ilk 7 yılında (507 maç) yaptığı 19 "triple double"a karşılık son 2 sezonda (102 maç) 29 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaştı.

Efsaneleri arasında

28 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon maç başına ürettiği 23,5 sayı, 10,4 asist, 7,8 ribauntla "Oscar Robertson'dan sonra 23 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt barajlarını aynı sezonda geçen NBA tarihindeki ikinci oyuncu" olmayı başardı.

Geçen sezon imza attığı 18 "triple double"la Magic Johnson'ın 1981-82 sezonundaki başarısını tekrarlayan Westbrook, 2016-17 sezonundaki 21. karşılaşmasında 10. kez "triple double" yaptı ve 1961-62 sezonunda 12 maçta bunu başaran Robertson'dan sonra 10 "triple double"a en hızlı 2'nci ulaşan isim oldu.

Bu sezon sahaya çıktığı 22. maçta 11'inci kez 3 istatistikte çift hanelere çıkan Westbrook, bu performansını devam ettirirse 1960'lardan bu yana kaydedilen en iyi istatistiklerden birine erişecek gibi görünüyor.

Hızla Bird'e yaklaşıyor

Toplam "triple double" sayısını 48'e çıkaran Westbrook, sezon öncesi arkasında yer aldığı Fat Lever ve LeBron James'i geçerek tüm zamanlar listesinde 6. sıraya yerleşti. All-star oyun kurucu, gözünü, 59 "triple double"la üstünde bulunan Larry Bird'e dikti.

Ard arda 6 "triple double" yapan 4 oyuncudan biri

Westbrook, 4 Aralık'taki New Orleans Pelicans karşılaşmasında, Michael Jordan'dan beri art arda 5 "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu olmayı başardı.



Westbrook, bir gün sonra ise serisini 6 maça yükseltti. Jordan, 1989'da 7'si arka arkaya olmak üzere 11 maçta 10 kez 3 istatistikte çift hanelere çıkmıştı.

"Triple double" ortalaması

Kariyerinin ilk 8 yılındaki 21,5 sayı, 7,6 asist, 5,6 ribaunt ortalamalarına karşılık bu sezon maç başına ürettiği 31 sayı, 11,3 asist, 10,9 ribauntla "triple double" ortalamaya erişen Westbrook, Robertson'dan (1961-1962 sezonu) sonra aralık ayına "triple double" ortalamayla giren ikinci NBA oyuncusu oldu.

2008 NBA draftında 4. sıradan seçilen Westbrook, 1961-62 sezonunu 30,8 sayı, 12,5 ribaunt ve 11,4 asistle bitiren Robertson'dan sonra bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci NBA oyuncusu olmaya çalışacak.