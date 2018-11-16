Sayıları arttı, diye istenmeyen sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Mecitözü ilçesinde, sayılarının arttığı gerekçesiyle bazı kişilerce şikayet edilen sokak köpeklerinin, belediye ekibi tarafından boyunlarına ip geçirilerek, toplanmasına tepki gösterildi. Köpeklerin sokaktan toplanma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görevlilere engel olmak isteyen Kübra Daldal, hayvanların ormanlığa bırakılıp, ölüme terk edildiğini öne sürdü.

Mecitözü sokaklarında başıboş köpeklerin sayısının arttığı yönündeki şikayetler üzerine, ilçe belediyesince çalışma başlatıldı. Barınak olmadığı için sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerin arttığı öne sürülürken, belediye yetkilileri, hayvanların çoğalmasını önlemek için toplanmasına karar verdi. Bunun üzerine belediye görevlileri, sokaklardaki köpeklerin peşine düştü. Kovalanarak, yakalanan bazı köpekler, boyunlarına ip geçirilip, traktör kasasına bindirilmeye çalışıldı. Köpeklerin toplandığını gören ilçe sakini Kübra Daldal, \"Siz köpeklere ne yapmaya çalışıyorsunuz?\" diyerek, hayvanların götürülmesine engel olmak istedi. Daldal ile tepki gösterdiği belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası görevliler, bazı köpekleri elinden kaçırırken, traktör kasasına koydukları 20\'ye yakın köpekle çevreden uzaklaştı.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hayvansever Kübra Daldal, sokak köpeklerinin toplanıp, traktör kasasına bindirilmeye çalışıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine çok sayıda hayvansever, olaya tepki gösterip, yaşananları kınadı.

\'ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR\'

Kübra Daldal, toplanan köpeklerin kentteki barınağa değil, ilçe merkezi dışındaki ormanlığa bırakılıp, ölüme terk edildiğini öne sürdü. Daldal, \"Ben onlara \'Köpekleri nereye götürüyorsunuz?\' dedim. Onlar da köpekleri Çorum\'da hayvan barınağına götüreceklerini söylediler. Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Halbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri; uzaklara, ormanlara, çöplüklere atarak aç susuz ölüme terk ediyorlar. Bu nasıl olur? Bunca köpeğe bu eziyeti etmek doğru mudur?\" dedi.

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