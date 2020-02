Saygıner, ABD'li rakibini yenerek yarı finale yükseldi

İSTANBUL (DHA) - Semih Saygıner, Şampiyonların Şampiyonu olarak adlandırılan 3 bant bilardo tarihinin en yüksek ödüllü ve en pahalı organizasyonu olarak tarihe geçen turnuvada yarı finale yükseldi.

Dünya şampiyonluğu kazanmış olan 9 sporcunun katıldığı McCreery Champions of Champions\'ta Türk bilardocu Semih Saygıner, Amerikalı rakibi Pedro Piedrabuena\'ya karşı 40-31 galip gelerek, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile klasmanı ilk 4\'te bitirmeyi garantiledi ve yarı finale kaldı.

1851-1901 yıllarında yaşamış 3 bant bilardonun mucidi olarak bilinen Wayman C. McCreery adına düzenlenen özel turnuva, Amerika\'nın New York eyaletinde gerçekleştiriliyor. Dünya klasmanının ilk 6 sporcusu ve 6 özel davetli sporcuyla toplam 12 profesyonel bilardo oyuncusunun katıldığı bu turnuvada şampiyon olan oyuncuya 150 bin Dolar para ödülü verilecek.

Semih Saygıner bu akşam oynadığı 11\'inci maçında Amerikalı Pedro Piedrabuena ile karşılaştı. Saygıner, ABD\'li rakibini 40-31 yenerek 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile klasmanı ilk 4\'te bitirmeyi garantiledi ve yarı finale yükseldi.

Yarı final seansları 11 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00 ve 19.30\'da yapılacak.

