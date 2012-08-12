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Dünya

Time dergisi yazarı intihal yaptı, görevinden uzaklaştırıldı

CNN Internationalda program yapan Fareed Zakaria, bir başka yazardan izinsiz alıntı yaptığı ortaya çıkınca uzaklaştırıldı

12 Ağustos 2012 07:46

Türkçe'ye de çevrilen “Özgürlüğün Geleceği” isimli kitabın yazarı, CNN International'da program yapan Fareed Zakaria, bir başka yazardan izinsiz alıntı yaptığı ortaya çıkınca görevinden uzaklaştırıldı. Dünya çapında isim yapmış gazeteci “Korkunç bir hata yaptım” diyerek özür diledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, gazeteciler önceki gün, yazar Fareed Zakaria’nın Time dergisinde bu hafta çıkan silah kontrolüyle ilgili makalesindeki bazı bölümler ile Harvard Üniversitesi’nden Prof. Jill Lepore’nin nisan ayında The New Yorker dergisinde yayımlanan makalesi arasındaki benzerliklere işaret ederek intihal suçlamasında bulunmuştu.

 

Özür diliyorum

 

Zakaria, Lepore’dan aldığı bölümü kelime kelimesine aynen yazısında kullanmış. Suçlamaları kabul eden Yale ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim gören Hint kökenli gazeteci yazar Fareed Zakaria, önceki gün bir açıklama yayınlayarak “Korkunç bir hata yaptım. Tamamen benim hatam. Alıntı yaptığım yazar Jill Lepore’den, okuyucularımdan, editörlerimden özür diliyorum” dedi.  Zakaria’nın izinsiz alıntı yaptığı yazının yayınlandığı Amerika’nın saygın dergilerinden Time’ın sözcüsü Ali Zelenko, “Dergimiz Zakaria’nın özrünü kabul etti.

 

Özrünü kabul ettik

 

Ancak köşe yazıları bir aylığına yayımdan kaldırıldı” dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra CNN kanalı da “GPS” isimli programı sunan yazarın bir ay kanaldan uzaklaştırıldığını açıkladı.  Zakaria, 2009’da da The Atlantic dergisinin yazarı Jeffrey Goldberg’ün yazılarındaki malzemeyi referans vermeden kullanmakla suçlanmıştı.

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Özgürlüğün GeleceğikitapCNN InternationalFareed ZakariaTimeyazarizinsiz alıntı

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