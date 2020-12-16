'Saygı' sezon finali yapıyor; Ercüment Çözer'in kimliği açığa çıkıyor

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ sezon finali yapıyor. Dizinin 8. bölüm yayınından hemen önce paylaşılan sahnede Savaş (Boran Kuzum) Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) gerçek kimliğini öğreniyor.

Hiçbir saygısızlığı affetmeyen Ercüment Çözer’in kanlı bir adalet düzeni yarattığı BluTV özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’, sezon finaline hazırlanıyor. Savaş’ın Aybars’ı öldürmesi, Ercüment Çözer’in savcı Halit’in (Tansu Biçer) kızını kaçırmasıyla işlerin iyice karmaşık bir hale geldiği 7. bölümün heyecanlı finalinin ardından bugün dizinin 8. bölümü yayınlanıyor.

Sezon finalinden hemen önce yayınlanan ön izleme sahnesi ise dikkat çekti. Ercüment Çözer’in Savaş’ın motoruna gerçek isminin yazılı olduğu bir fotoğraf bırakmasının ardından, Savaş uyarmak için Helen’i (Miray Daner) arıyor. Bu sırada Ercüment’in yanında olan ve tüm gerçekleri bildiğini söyleyen Helen, Savaş’ı çok şaşırtıyor. Helen’den sonra telefonda Ercüment’le konuşan Savaş’ın bu durum karşısında ne yapacağı ise bugün saat 12.00’de yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ın kadrosunda yer aldığı Inter Medya yapımcılığındaki ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem’in imzasını taşırken yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı oturuyor.