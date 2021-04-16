Saygı Öztürk yazdı: Belediyeler aracılığıyla ‘insan kaçakçılığı’ sistemi nasıl işliyor?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ortaya çıkan bir nevi ‘insan kaçakçılığı’ sisteminin nasıl işlediğine ilişkin bir okurunun kendisine anlattığı bilgilere yer verdi.

“Almanya'ya dernek üzerinden götürülüp bir daha gelmeyenlerin sayısının öyle az olmadığı, bu uygulamanın birkaç yıldır devam ettiği anlaşılıyor. Bitlis'te yaşayan, şahsen de tanıdığım okurumuz, dün bazı belgeler gönderdi. Belgeleri inceleyince dedim ki meğer Almanya'da, Türkiye'de ne hayırsever dernekler varmış da haberimiz yokmuş!” diyen Öztürk, sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir okurunun kendisine anlattığı şu bilgileri aktardı:

“Bir dernek çıkıyor, yurt dışına 50 kişi göndereceğini duyuruyor. Örgütlü çalışıldığı için başka illerden de yurt dışına gideceklerin kayıtları yaptırılıyor. Yurt dışına gitmek isteyenlerden 10-12 bin Euro alınıyor. Seminer, eğitim, bilgi-görgü artırma gibi gerekçelerle Türkiye'deki dernek, yurt dışındaki bir derneğin davetlisi olarak gitmek istediklerini belirtip ilgili makama başvuruyor. Örneğin, engellilerle ilgili “Engelsiz Yarınlar” projesinden söz ediliyor. Devlet de böyle bir projenin arkasındaki hinliği bilmediği için projeye destek oluyor, protokol imzalanıyor.

Kişi başı 10-12 bin Euro alan yurt dışındaki dernek, Türkiye'de organizasyonuna yardımcı olan dernek yöneticilerine maddi yardım yapıyor. Ayrıca, derneğe destek olduğunu göstermek için elektrik, bir yıllık kirasını da ödüyor.”

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