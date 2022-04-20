Saygı Öztürk: Türkiye’ye kaçak olarak girmenin bedeli 25 bin dolardan başlıyor, “İstanbul teslimi” 50 bin doları buluyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’nin sınırından girmek için göçmen ve sığınmacıların bir bedel ödediğini yazdığı bugünkü yazısında, “Türkiye’ye kaçak olarak girmenin bedeli 25 bin dolardan başlıyor, “İstanbul teslimi” 50 bin doları buluyor” dedi.

Suriye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Suriye'ye dönüşler hemen hemen hiç olmadığını ifade eden Öztürk, ismini paylaşmadığı bir Suriyeli sığınmacı liderlerinin şu sözlerini aktardı:

“Dönüş için Suriye'de bir ortam yok. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Paranın değeri kalmamış. Herhangi bir af ya da dönüşü özendirecek bir düzenleme yapılmamış. ‘Suriyeli tartışması' Türkiye'ye özgü bir tartışma. İktidar geri göndermeyi teşvik edici düzenleme yapmadıkça gidişler olmaz. Ancak, suça karışanlar sınır dışı edilebiliyor. Gönderilenler de kısa süre sonra dönüyor. Bizim için önemli olan mahallelerde Türk-Suriyeli çatışmalarının yaşanmaması. Bunun için de çok dikkatli olunuyor.”

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