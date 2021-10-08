Saygı Öztürk: Sağlık Bakanlığı'nın arka odalarında uzun süredir üniversite hastanelerinin bakanlığa bağlanması ele alınıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, AKP’nin iktidara gelmesiyle üniversite hastanelerinin sistmemin dışında kaldığını söyledi. Ekonomik açıdan zorluk yaşayan, ‘Tam Gün Yasası' nedeniyle öğretim üyelerini özel hastanelere kaptıran üniversite hastanelerinin iyice çıkmaza girdiğini belirten Öztürk, “Sağlık Bakanlığı'nın arka odalarında uzun süredir üniversite hastanelerinin de bakanlığa bağlanması ele alınıyor” dedi.

Öztürk, bugünkü yazısında, yaşanan bu durumu bu ay içinde yayınlanan Sayıştay'ın Hacettepe Üniversitesi'ne ilişkin Eylül 2021 raporu üzerinden özetledi. Öztürk’ün aktardığı, Sayıştay'ın denetim raporundan üniversitenin mali durumuna ilişkin bulgular şöyle:

Bulgu 1– Döner sermayeli kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının gerçeği yansıtmaması: Hacettepe Üniversitesi'nin döner sermaye işletmesinde 18.087.828,66 TL sermaye payı bulunmasına rağmen ‘242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına' bu tutarın kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Bulgu 2 – Üniversitenin sosyal güvenlik kurumuna olan faturaya dayalı borçlarının mali tablolarda yer almaması: Üniversitenin ödenek yetersizliği sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan faturalı borçlarını ödeyemediği, faturalı borçların mali tablolarda yükümlülük olarak gösterilmediği tespit edilmiştir.

Bulgu 3 – Verilen depozito ve teminatların uzun vadeli faaliyet alacaklarında takip edilmemesi: Üniversite tarafından elektrik dağıtım şirketine yapılan ‘güvence bedeli' ödemelerinin ‘226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı'na kaydedilmek suretiyle aktifleştirilmediği, bu ödemelerin ‘630 Giderler Hesabı' ile ilgili yılına doğrudan gider kaydedildiği tespit edilmiştir.

Bulgu 4 – Hatalı tedavi sebebiyle üniversite aleyhine hükmedilen tazminatların kamu görevlilerine rücu edilmesinde eksiklikler bulunması: Hatalı tedavi sonucunda zarar görenlerin/yakınlarının üniversite aleyhine açtıkları davalara ilişkin mahkemelerce hükmedilen maddi ve manevi tazminatların, zarara sebebiyet veren kamu görevlilerine rücu edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı görülmüştür.

Bulgu 5 – Yabancı uyruklu öğrencilerden alınan sınav ücretlerinin üniversite özel bütçesi yerine döner sermaye işletmesi bütçesine gelir kaydedilmesi: Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yabancı uyruklu öğrenci sınavından elde edilen gelirin döner sermaye işletmesi bütçesine gelir kaydedildiği tespit edilmiştir.

Bulgu 6 – Erişkin hastanesi radyoloji biriminde görev yapan öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında tedavi etmeleri gereken ücretli hastalarının tetkik ve muayenelerini mesai saatleri içerisinde gerçekleştirmesi: Hacettepe Üniversitesi erişkin hastanesi radyoloji biriminde görev yapan öğretim üyelerinin, ilave ücret almak suretiyle mesai dışında tedavi etmeleri gereken özel hastalarının tetkik ve muayenelerini mesai saatleri içerisinde gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

Bulgu 7 – Tıp fakültesinde tedavi gören hasta veya hasta yakının yeterince bilgilendirilmeden tedaviye başlanması ve sonradan açılan davaların kaybedilmesi ve bu nedenle tazminat ödenmesi.

Bulgu 8 – Taşınmaz kira gelirleri ve bu taşınmazlara ait elektrik, su ve ısınma gibi giderlerin takibinin düzenli yapılamaması: Üniversite tarafından gerçekleştirilen taşınmaz kiralama işlemlerine ait gelir takibinin düzenli yapılamadığı tespit edilmiştir.

Raporun 34 ve 36. sayfalarında ise öğretim üyelerinin isimleri de verilerek radyoloji bölümündeki öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında yapmaları gereken tetkik ve raporlamaları mesai saatleri içinde yaparak özel öğretim üyesi muayene ve tetkik ücretlerini usulsüz biçimde aldıkları, bu durumun mesai saatleri içinde yığılmaya yol açtığı belirtiliyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.