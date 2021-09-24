Saygı Öztürk: Safvan Derneği yöneticileri ve bazı AKP'li milletvekillerinin baskısı sonucu Nemrut Dağı ismi yol tabelalarından teker teker silinmeye başlandı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Adıyaman'a gelirken yollarda bulunan mavi renkli tabelalarda yer alan yazılarda Nemrut Dağı isminin üzerine beyaz boya sürülerek kapatılması, aynı güzergâhta bulunan sahabe Safvan Bin Muattal yazısının kalmasına dikkat çektiği bugünkü yazısında, " Safvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve bazı AKP'li milletvekillerinin baskısı sonucu Nemrut Dağı ismi yol tabelalarından teker teker silinmeye başlandı" dedi.

Duruma tepki gösteren Öztürk şunları kaydetti:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'de olduğu dönemde verilen maddi destekle Adıyaman'ın Samsat ilçesi sınırlarında yer alan, sahabe Safvan Bin Muattal hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerde külliye yapılıyordu. Sahabe adına kurulan Safvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve bazı AKP'li milletvekillerinin baskısı sonucu Nemrut Dağı ismi yol tabelalarından teker teker silinmeye başlandı.

Turizm kenti Adıyaman'a gelirken yollarda bulunan mavi renkli tabelalarda yer alan yazılarda Nemrut Dağı isminin üzerine beyaz boya sürülerek kapatılması, aynı güzergahta bulunan sahabe Safvan Bin Muattal yazısının kalması dikkat çekti. Sahabe Safvan Bin Muattal türbesi adına kurulan “Safvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yetkililerinin, bazı siyasilere yaptığı “Nemrut'la aynı tabelada olmak istemiyoruz” baskısı sonuç verdi. Böyle bir uygulama ile adı geçen Adıyamanlılardan, bu saçmalığa izin verenler ve tabelaları boyamak suretiyle Nemrut Dağı ismini silenler hakkında yasal işlem başlatılmasını isteyenler var. Ama açıkçası kimsenin sesi çıkmıyor.

Turizm kenti olan Adıyaman'da etkili bir tarikatın sosyal hayata baskısı ve buna benzer onlarca derneğin faaliyetlerinin AKP hükümeti ve bazı milletvekilleri tarafından maddi olarak desteklenmesi de halkı rahatsız ediyor. Aynı kentte, üniversitede tefli, ilahili zikirler edilmişti. Şimdi de ören yerlerini gösteren tabelalardan tarihi mekanların ismi silindi.

Konuyu Karayolları yetkililerine sorduğumda, “Tabelada yazılı olan Nemrut Dağı solmuştu o yüzden boyandı” diyenler oldu. Aynı tabelada, aynı renkte yer alan Safvan Bin Muattal yazısı neden solmamış ya da onun üzeri beyaz boyayla kapatılmamış? Adıyamanlıların aklıyla resmen dalga geçiyorlar. Karayolları yetkilisi de dalga geçiyor. Nasıl mı? Kendisine, tabeladan “Nemrut”un niçin çıkarıldığı sorulduğunda, “Tabelanın mavi zemini üzerine sahabe Safvan Bin Muattal ile Nemrut Dağı kahverengi zeminde yazılıydı. Ne hikmetse, Nemrut yazısı kavladı. Çirkin gözükmesin diye üzerini beyaza boyadık” diyor. Pes yahu pes… Bu kadar yalan da olmaz ki.

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