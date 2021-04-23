Saygı Öztürk, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın gizlilik kararı getirilen dosyasını yazdı: Bazı siyasilerin FETÖ bağlantılarıyla ilgili önemli suçlamalar olduğu konuşuluyor

Saygı Öztürk, hakkında çok sayıda suçlama olan Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın gizlilik kararı getirilen dosyasını yazdı: Bazı siyasilerin FETÖ bağlantılarıyla ilgili önemli suçlamaları olduğu konuşuluyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, mülkiye müfettişlerinin hakkında örgüt kurmaktan nitelikli dolandırıcılığa, rüşvet vermekten kamu otoritesini kullanmaya kadar pek çok suç iddiasıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını ifade ettiği Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın gizlilik kararı getirilen dosyasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Gizlilik kararı olan dosyada, bazı siyasilerin FETÖ bağlantıları ve para alış-verişleriyle ilgili önemli suçlamaları olduğu da konuşuluyor” dedi.

“Kendisi de daha fazla içeriğini açıklamamakla birlikte, şikâyetleri olduğunu ve dosyanın Kayseri'de olduğunu doğruluyor” diyen Öztürk, “Mustafa Atsız, anlaşılan çok şey biliyor. Aldığı siyasi güçle geçmişte çok rahat hakaret etmiş. Kayda alınan ve yargıda ki dosyalarda bulunan, hatta sosyal medyada paylaşılan konuşmaları da çok ilginç” dedi.

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