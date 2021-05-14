Saygı Öztürk: İmamoğlu dosyası henüz kapanmadı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında elini arkadan bağlaması ve Diyarbakır'da eski HDP'li iki belediye başkanıyla bir araya gelmesi üzerine hakkında suç duyrusunda bulunulmasını hatırlatarak “İçişleri Bakanı, kanunda suç sayılmayan bu suçlamalar için soruşturma izni vermedi. Ama, dosya da henüz kapanmadı” dedi.

“Devlet Memurları ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 9. Maddesi'ne göre, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde Danıştay 1'inci Daire'ye itiraz hakları var” diyen Öztürk, şunları kaydetti:

“İtiraz doğrudan Danıştay'a yapılabileceği gibi İçişleri Bakanlığı yolu ile de Danıştay'a yapılabilir. Şu aşamada Başsavcılık ve şikâyet eden ile İçişleri Bakanlığı'ndan başka durumdan kimsenin bilgisi olamaz. Çünkü bakanın ne yapacağı belli olmaz.”

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TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi