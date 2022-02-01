Saygı Öztürk: Her şey Adalet Bakanı ile bitmiyor, başka bakanlar eliyle yargının kıskaca alındığı olaylar yaşanıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün döneminde hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Planı”nı hatırlatarak, göreve getirilen Bekir Bozdağ için, “TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olarak bazı yasal düzenlemelerde onun da emekleri, çabaları var. Bozdağ'a fırsat verilirse o plan yarım kalmaz” dedi.

“Ancak, her şey Adalet Bakanı ile bitmiyor. Başka bakanlar eliyle yargının kıskaca alındığı olaylar yaşanıyor” diyen Öztürk devamında şunları kaydetti:

“Örnekler vereyim: Haksızlığa uğradığını gerekçe gösterip idare mahkemesinde hakkınızı aramanız son derece normal. Mahkeme, sizi haklı, bakanlığın uygulamasını haksız bulduğunda, bakıyorsunuz bakan o kararda imzası bulunan hakimlerin daha önce kendileri aleyhine verilen kararları liste haline getirip, onları Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderiyor. Hakimleri şikayet ediyor. Bu yolla yargıyı baskı altında tutmaya çalışan bakanlar var. Bunlara karşı direnmek zor oluyor.”

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