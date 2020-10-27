Saygı Öztürk: Enver Altaylı yalanladı diye hemen Ümit Özdağ’ı çarmıha germeyin

Hürriyet yazarı Saygı Öztürk, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Parti kurmayın sokağa dökülün" dediğini iddia ettiği FETÖ'den tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın açıklamalarını değerlendirdi. Özdağ'ın iddiasını yalanlayan Altaylı'ya ait 17 Ağustos 2017 tarihli tutanaklara işaret eden Öztürk, "Demem o ki Enver Altaylı yalanladı diye hemen Ümit Özdağ’ı çarmıha germeyin" dedi.

17 Ağustos 2017 tarihli tutanakta Enver Altaylı'nın FETÖ’nün Amerikan kongresiyle ilişkilerini sağlayan Bilal Ekşili ile yaptığı ABD’deki görüşmesi sırasında Türkiye’de tüm muhalif güçlerle birlikte hareket edilerek halkın sokaklara indirilmesini önerdiğini aktaran Öztürk, "Enver Altaylı ABD’ye Fetullah Gülen’le görüşmek için gittiği sırada yapıyor bu teklifi. Belli ki Gülen’le görüşmeyi başarsa ona da aynı öneride bulunacak" dedi.

Ümit Özdağ'ın da aynı iddiada bulunduğunu hatırlatan Öztürk, "Demem o ki Enver Altaylı yalanladı diye hemen Ümit Özdağ’ı çarmıha germeyin. Enver Altaylı dediğiniz kişi MİT’ten girip CIA’den, Alman istihbaratından, FETÖ’den çıkan birisi. O nedenle Enver Altaylı yalanlıyorsa o işte mutlaka bir doğruluk payı vardır" görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Öztürk, FETÖ'den tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Serhat Ilıcak tarafından yurt dışına kaçırılmak istendiğini yazdı. Almanya’da matbaacılık yapan işadamı Serhat Ilıcak tarafından Enver Altaylı'nın kaçırılmak istendiğini ifade eden Öztürk, Seda Chamatzoglou’nun şüpheli sıfatıyla 14 Eylül 2017 tarihinde verdiği ifadesini aktardı:

“Serhat Ilıcak beni Ağustos ayı içerisinde telefon ile aradı. Çok değerli bir yazar arkadaşının olduğunu, bu şahsın mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Bende ‘bakarız abi’ diye geçiştirdim. Onu da kırmak istemedim çünkü benim müşterilerimden olduğu için sadece geçiştirdim. Sonrasında Kos adasında bulunduğu bir gün telefon görüşmesi yaptı bende o sırada yanındaydım. Bir anda suratı değişti, morali bozuldu. Bende kendisine ne olduğunu sorduğumda Enver Altaylı teslim olmuş ya dedi. Bende kendisine Enver kim diye sorduğumda sana geçenlerde söylediğim yazar dedi.”

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