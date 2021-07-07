Saygı Öztürk, Danıştay’ın Vali Tuncay Sonel için verdiği kararı yazdı: Tunceli’de neler olmuş neler…

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şu anda Ordu Valisi olan Tuncay Sonel’in Tunceli Valisi olduğu dönem yürüttüğü belediye başkanlığı görevindeyken gerçekleştirilen ihalelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili Danıştay 1 Dairesi’nin verdiği kararı kaleme aldı.

“Tunceli’de neler olmuş neler” diyen Öztürk, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun son seçimde Tunceli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Tuncay Sonel döneminde yapılan ihaleleri incelettiğini; Sonel’in neredeyse bütün ihalelere “Acil iş” diye ihaleye katılacak kişileri/ firmaları önceden belirleyip davet ettiğinin ortaya çıktığını yazdı.

“İhalelerde usulsüzlük iddiaları da almış başını gidiyor ama Sonel hem vali, hem belediye başkanı diye sessiz kalınıyor, kamunun göz göre göre zarar etmesine seyirci kalınıyordu” diyen Öztürk, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun konuya ilişkin olarak, “Belediyemiz seçimi kazandıktan hemen sonra belediyede yapılan incelemelerde kayyım tarafından yapılan usulsüzlükleri tespit ettik. Bu anlamda soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk. İçişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin iddiaların soruşturulmasına gerek görmedi. Bu karara karşı yaptığımız itiraz sonucu Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın bu kararını kaldırdı” açıklamasını aktardı.

Öztürk, Tuncay Sonel'in Tunceli Vali ve Belediye Başkan Vekilliği dönemiyle ilgili nelerle suçlandığını da aynen şöyle aktardı:

1-Belediye idaresinin kayyım vasıtasıyla yürütüldüğü dönemde gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası ve Yeraltı Çarşısının Bakım ve Onarım İşi, Mameki Köprüsü- Mavi Köprü Arası ve Atatürk Mahallesi kıyı düzenlemesi Peyzaj İşi ile İş Makinesi ve Araç Kiralanması işi, ani ve beklenmeyen veya ivedilik arz eden bir durum olmadığı halde mevzuata aykırı davranıldı. Kamu İhale Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkarak, ihalelere katılacak kişileri önceden belirleyip belli kişiler ihalelere davet edildi. İhalelerin yaklaşık maliyetlerini katılımcıların belirlediği fiyatlara göre ve/veya daha yüksek belirleyerek, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde birbirine yakın yeni köprüler yaptırmak ve kamu kaynaklarının gereksiz bir şekilde harcanması ve rekabet ortamı oluşturmadan ihaleler yapılarak kamu zararına yol açıldı.

2-Tunceli Merkez İsmet İnönü Parkı Devlet İhale Kanunu'na göre 10 yıllığına kiralanması ihalesi usulsüz bir şekilde iptal edildi. Park ihale yapılmaksızın ve düşük bedelle kiraya verilip kamu zararına yol açıldı.

3-İhtiyaç olmadığı halde gereksiz yere ve yüksek bedelle sokak aydınlatma direği ve elektrik malzemesi alım ihale sürecinde usulsüzlük yapıldı.

4-Açık ihale usulüyle yapılması gereken oyuncak alım ihalesini mevzuata aykırı olarak acil ihale yapıldı ve ihaleye Tuncelili esnafın katılımı kısıtlandı.

5-Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca belediyelerce yükseköğrenim gören öğrencilere burs verilmemesi gerekirken 2017-2018 yıllarında üniversite öğrencilerine 921 bin 600 TL burs verilerek belediye zarara uğratıldı.

Söz konusu suçlamanın İçişleri Bakanlığınca işleme konulmamasına karşın yapılan itiraz neticesinde Danıştay 1. Dairesi’nin kararı iptal ettiğini belirten Öztürk, “Halen Ordu Valisi olan Tuncay Sonel'in ince hesabı Danıştay'dan döndü. Böylece, Sonel'in Tunceli vali ve belediye başkan vekilliği soruşturulacak” diye yazdı.

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