Saygı Öztürk: Cahit Turhan, biraz daha bakanlıkta kalsa akrabalarının tamamını çift maaşlı üst görevlere getirecekti

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, liyakatsiz atamaları gündeme getirdiği bugünkü yazısında eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a dikkati çekti.

“Cahit Turhan, AKP'nin gözde bürokratları arasındaydı. Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı. Binali Yıldırım'ın Turan'ı bu görevden alması üzerine, Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu koordinatörlüğüne getirildi. Ardından Danıştay 6. Daire Üyesi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emekliye ayrıldı. Dedim ya AKP'nin vazgeçemediği bürokrat olduğunu. Cahit Turhan, 10 Temmuz 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yapıldı” diyen Özütrk, Turan’ın bakanlığı döneminde göreve getirdiği akrabalarını şöyle aktardı:

"-Bakan Cahit Turhan, göreve gelir gelmez ilk olarak en yakındakileri düşündü. Eniştesi Ali Kemal Yıldız'ı Trabzon Tarım İl Müdür Vekili ve Rize'de bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi yaptı. Böylece, eniştenin çifte maaş almasını sağladı.

-Eniştesinin kardeşi Enver İskurt'u bakan yardımcısı ve PTT yönetim kurulu başkanı olarak atadı, çift maaş almasını sağladı.

-Karayolları İzmir Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne atadı. Uraloğlu, TTNET yönetim kurulu başkanı yapıldı ve onun da çift maaş almasını sağladı.

-Cahit Turhan, oğlu Mustafa Nusret Turhan'ı bir başka kurumun özel kaleminden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne götürerek, Kanal İstanbul'un kontrol mühendisi yaptı."

Öztürk, “Cahit Turhan, biraz daha kalsa akrabalarının tamamını çift maaşlı üst görevlere getirecekti ama bakanlık dönemi için zaman kalmamıştı” diye yazdı.

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