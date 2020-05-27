Saygı Öztürk: Avukat Rahmi Kumaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile amblem mücadelesi 26 yıl sürdü

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Avukat Rahmi Kumaş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 26 yıldır süren amblem davasını konuştu. Eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde Hitit Güneşi yerine getirilen camili, minareli, Ata Kuleli, üç yıldızlı simgeye karşı çıktığını; ardından yapılmak istenen üç bıyıklı kedi simgesine de karşı dava açtığını ifade eden Kumaş, 5 davadan 4’ünü kazandığını ifade etti.

Kazanamadığı beşinci dava için Anayasa Mahkemesi’ne gitmeye hazırlandığını ifade eden Kumaş, “Üç yıldızlı simge hukuka aykırı olunca, beş yıldızlı simge hukuka nasıl uygun olur? Madem 3 bıyıklı kedi simgesini 2 bıyıklıya dönüştürmek hukuka uygun sayılmıyor; o zaman üç yıldızlı simgeyi beş yıldızlı yapmak nasıl hukuka uygun oluyor?” ifadelerini kullandı.

Öztürk yazısının sonunda, “Yıldız sayısını, kedinin bıyık sayısını değiştirerek davayı uzattıkça uzatıyorlar. Bakın aradan tam 26 yıl geçmiş…” diye yazdı.

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