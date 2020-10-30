Saygı Öztürk: AKP, partiden ayrılıp kurulan iki partiye geçişleri makam vererek durduruyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, AKP'de partiden ayrılarak yeni kurulan partilere geçişlerin önüne geçilmek için partililere makam verildiğini yazdı.

"Partiden ayrılan ve “Gemileri yakan” bazı siyasetçiler dışında, çıkıp da Erdoğan'ın aleyhinde televizyonlarda konuşmuyor, gazetelere açıklama yapmıyor. Bunlarda, “Bugün ben etkili görevde değilim ama, yarın beni yine getirebilir. O yüzden sessiz kalayım, görev bekleyeyim” anlayışı hakim" diyen Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Projesi'nin (DOKAP) başına getirilen Hakan Gültekin örneğini verdi.

Öztürk, söz konusu iddiasına karşılık verdiği örneğin detaylarını şöyle aktardı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Projesi (DOKAP) İdaresi Başkanlığı'na AKP'li eski Ardeşen Belediye Başkanlığı, AKP ilçe başkanlığı, İl Genel Meclisi Başkanlığı, AKP Rize İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hakan Gültekin getirildi.

31 Mart 2019 seçimlerinde AKP'den yeniden Ardeşen Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen Hakan Gültekin'e yeni ve etkili bir görev verilmesiyle gönlü alınmış oldu. 2012 yılında kurulan DOKAP'ın kurucu başkanlığını eski ÇAY-KUR Genel Müdürü Ekrem Yüce yürütüyordu. Yüce, Sakarya'dan milletvekili adayı olabilmek için istifa etmişti. Seçilemeyince ikinci kez DOKAP Başkanlığı'na getirilmişti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem Yüce, görevi bırakınca başkanlığı yaklaşık iki yıldır vekaleten Yusuf Mengi yürütüyordu.

Hakan Gültekin 31 Mart 2019'daki seçimde ise önce ilçe sonra da il başkanlarının karşı çıkması sonucunda Ardeşen Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmedi ve liste dışı bırakıldı. Böylece Ardeşen Belediye Başkanlık koltuğunu İlçe Başkanı ve rakibi Avni Kahya'ya devretmek zorunda kaldı. Ardeşen'in AKP'li Belediye Başkanı Avni Kahya, eski başkanı ilçedeki bir araziyi bedelsiz bağışladığı için de mahkemeye verdi.

DOKAP'ın yeni başkanı Hakan Gültekin, Rize İl Genel Meclisi Başkanı'yken ilçesi Ardeşen'de bir ihale nedeniyle bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Yeni görevinde aylığı ise net 33 bin lira. İşte bu atama Rize'de günün konusu. Neden mi? Ardeşen'e belediye başkanı yapılmayan kişi, başkan yapıldı ve 11 il ona bağlandı.

AKP, eski başkanın bu atamayla gönlünü alırken, parti yönetiminden kızağa çekilenlere de, “Bekleyin, sıra size de gelebilir” deniliyor Çünkü, AKP'den ayrılanların kurduğu iki siyasi parti var. İşte, bu partilere geçişleri makam verilerek durduruluyor.

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