-''SAYGI GÖSTERMELİYİZ'' HACIBEKTAŞ (A.A) - 16.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen göstermeliyiz. Biz sevgi insanı olmak zorundayız. Düşüncelerini beğenmediğimiz insanlara saygı göstermeliyiz'' dedi. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 47. Ulusal 21. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerine katılan Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi binasında iki güzel resmin bulunduğunu söyledi. Resimlerin birisinde aslan ve ceylanın birlikte Hacı Bektaş Veli'nin kucağında göründüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, aslanın gücü, ceylanın da sevgiyi ve hoşgörüyü simgelediğini ifade etti. ''Eğer gücü sevgiyle barıştırırsak, beraber kullanırsak toplumu huzura kavuştururuz'' diyen Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin aydınlanmanı öncüsü olduğunu kaydetti. Hacı Bektaş Veli'nin bir gönül adamı olduğunu vurgulayan CHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hacı Bektaş Veli bir uygarlıktır, bir bilimdir. O, 12. Yüzyıldan başlayarak bütün dünyayı aydınlatan sözleri yazdı. Eğer biz bugün 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadar gelip Hacı Bektaş Veli'yi anıyorsak ve bundan sonra da anmaya devam edeceksek, Hacı Bektaş Veli'nin büyüklüğü çok daha iyi anlaşılmış olur. Hacı Bektaş Veli, aydınlanmanın yolunu açtığında yalnız değildi. Anadolu erenleri ile birlikte bütün Anadolu'ya, Balkanlar'a yayıldılar. Onlar bize neyi anlattılar? Sevgiyi, dostluğu, hoşgörüyü anlattılar. Hiç kimseyi öteleştirmeme kavramını yüzyıllar önce söylediler. Dediler ki, '72 millet birdir'. Bize dediler, 'Bir olun, iri olun, diri olun. Gönlünüz insan sevgisiyle dolsun'. Onlar bize bunu öğrettiler.'' CHP lideri, Hacı Bektaş Veli'nin ''dört kapı, kırk makam'' saydığını, aslında bunun insanların ne olması gerektiğini anlattığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin, hakikat kapısını anlatırken şunu söylediğini kaydetti: ''Toprak gibi mütevazı olacaksın. Bütün herkese aynı gözle bakacaksın ve ayıplamayacaksın. Elinden gelen her iyiliği yapacaksın.'' Kılıçdaroğlu, havanın çok sıcak olması nedeniyle sözü çok fazla uzatmayacağını belirterek, ''Kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen göstermeliyiz. Biz sevgi insanı olmak zorundayız. Düşüncelerini beğenmediğimiz insanlara saygı göstermeliyiz. O nedenledir ki tüm düşüncelere saygı göstermek, hoşgörüyle karşılamak, ona kendi düşüncelerimizi de özgürce dile getirmeliyiz'' dedi. -BAKANLARA TEPKİ, CHP'LİLERE SEVGİ- Öte yandan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenlerine katılan Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, anma törenlerinin düzenlendiği bölgeye gelirken alandan protesto sesleri yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç tören alanına geldiğinde sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu, AA muhabirinin, bakanların alana gelişi sırasında yaşananlara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, ''Güzel bir toplantıydı. Bu tür tepkilerin bu tür toplantılarda dile getirilmemesi lazım. Samimi söylemek gerekirse ben çok üzüldüm. Konuşmamın bir bölümünde sevgi, kardeşlik ve hoşgöründen bahsettim, bu tür tepkilerin olmaması için... Ama bu tepkiler olunca üzüldüm. Maalesef bir grup o tepkiyi gösterdi. Buradan özür diliyorum'' dedi.