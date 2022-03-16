Sayfa başına 30 ile 50 liraya tez ve ödev yazıyorlar

Üniversite tezlerinden sonra lisans öğrencilerinin ders ödevlerini para karşılığı yazan şirketler ortaya çıktı. Sayfa başına 30 ile 50 liraya yazıp, 3 günde teslim ediyorlar.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin ödevlerini paralı yazan şirketler kuruldu. ‘Ödev Merkezi' diye tanıtım yapıp, en iyi ödevi yaptıklarına dair reklam bile veriliyor. Sayfa başına ortalama 30 ile 50 lira alıyorlar. Üniversitelilerin ödevlerini yapan şirketler, rekabet nedeniyle fiyatta pazarlık kapısını da açık bırakıyor.

"Parasını ödeyenin ödevini yazarız"

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, 15 yıldır ödev yazdığını belirten bir şirket, “Öğrencinin fakültesi, bölümü fark etmez. Parasını ödeyenin ödevini yazarız. Bitirme ödevi, tez, proje hazırlama desteği de veriyoruz. Öğrencilerden talep var, biz de gereğini yerine getiriyoruz. Sektörde eskidik. Son 2 yıldır ödev taleplerini daha sistemli hale getirdik. Birçok site var ama en iyi ödevi hazırlayan ekip biziz. Ücret belirlerken ödevin İngilizce veya Türkçe olması, zorluğu, ödev konusu ve teslim tarihi de etkili oluyor” dedi.

“Etik değil ama ödevleri yapıyoruz"

Ödev yazan şirket çalışanı, “Etik değil ama ödevleri yapıyoruz. Lisans, yüksek lisans ve doktora ödevlerini, başarılı üniversite öğrencileri hatta akademisyenlerimiz yazıyor. En çok ödev talebi; işletme, finans, ekonomi, uluslararası ilişkiler, endüstri mühendisliği, maliye, mimarlık, makine mühendisliği, istatistik, analiz ve inşaat mühendisliğinden geliyor” dedi. Üniversite birinci sınıftan son sınıfa kadar parayla ödev yazdırılıyor. Şirketler, gizlilik teminatı da veriyor.

"Ödev gelince, parayı hesaplarına yatırdım"

Mimarlık öğrencisi A.T: “Çizim yapmakta çok zorlanıyordum. Ödev yazdırma siteleri internette bol miktarda var. Mesaj yazdım, hemen geri döndüler. Ödevim çizimlerle falan 85 sayfa tuttu. 1700 lira'ya anlaştık. 3 günde yazıldı. Ödev gelince, parayı hesaplarına yatırdım. Ders hocam, benim yazmadığımı anlasa da onayladı.