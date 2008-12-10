Sayelerinde ayak sapığı oldum

Balçiçek Pamir’in sunduğu ’Söz Sende’ programına konuk olan oyuncu Erdal Özyağcılar, zamparalığının sadece kadınların ayaklarına bakmak kadar olabileceğini esprili bir şekilde ifade etmek için "Akmerkez’e giderim, Zeynep’e ayakkabı alırken güzel kadınların ayaklarına bakarım" diye konuştuğunu ancak bunun farklı şekilde algılandığını söyledi.Evlerindeki yardımcıları Hanife Hanım’ın kendisine "Erdal Bey, siz ayak sapığıymışsınız, artık sizi seyretmeyeceğiz" dediğini aktaran Özyağcılar gülümseyerek, "Ayak sapığı olduk sayelerinde" diye konuştu.Bu sözü espri olsun diye söylediğini ve pişman olmadığını ifade eden Erdal Özyağcılar, Akmerkez’e gidip kadınların ayaklarına bakmak gibi bir saçmalık yapmadığının altını çizdi.Özyağcılar, Kanaltürk’teki ’Orada Neler Oluyor’ programında söylediği bu sözlerden sonra aldığı tepkileri şöyle anlattı: "Espri yaparken fetişizmden girdik, bu sefer ayak sapığına kadar noktalandı bu iş. ’Sütçü Ramiz ayak sapığı, artık biz Elveda Rumeli’yi seyretmeyeceğiz’ oldu... "