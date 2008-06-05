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Politika

Sayanora Gül

Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk Türk cumhurbaşkanı olan Gül, ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki potansiyelini harekete geçirmek için önemli bir fırsa

05 Haziran 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihsel dostluğun sonuçlarını almak amacıyla bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.
Resmi bir ziyaret için Japonya’ya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ü, Tokyo Haneda Havalimanı’nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Osomu Uno ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı karşıladı.
Gül, temaslarına başlamadan önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’den Japonya’ya ilk kez devlet başkanı düzeyinde ziyaret yapıldığına işaret eden Gül, özellikle ekonomi, yatırım ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için bu ziyaretin yeni bir sayfa açacağını ifade etti. Türkiye’nin, Japonya’nın yurtdışı yatırımlarında 60. sırada yer aldığına dikkati çeken Gül, “Türkiye’de Toyota’yı, Honda’yı görünce Japonların büyük yatırımı var sanıyoruz, ama aslında hiç öyle değil. İki ülke ilişkileri ihmal denilebilecek seviyede” diye konuştu.
Ekonomik potansiyel
Ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki potansiyelini harekete geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti:
“Bu, olmayacak duaya amin demek değil. Türkiye, AB ile tam üyelik müzakereleri yürütüyor. Bu, piyasa ekonomisinin işlediğini gösterir. Böyle bir ülke, yatırım açısından riskleri minimize ediyor. Aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkenin dinamizmi de mevcut. Bunları anlatmalıyız.”
‘Bakışım uzun vadeli’
Gül, “parti kapatma davası dahil Türkiye’deki iç politik gelişmelerin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini ve herhangi bir olumsuz etkinin söz konusu olup olmayacağı” sorusuna ise, “İkili ilişkilere bakışım, konjonktürel değil uzun vadelidir. Her ülkenin eksikleri olabilir. Türkiye’nin potansiyelini anlatmaya çalışacağım” karşılığını verdi.

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