Sayan'dan Kayacı'ya: Siz çok mu kalitesiniz

Aysun Kayacı'nın açıklamaları - VİDEO

Seda Sayan, bir hafta aradan sonra önceki gün babası Selahattin Kayacı’yı yeniden programına çıkartmasını engelleyen ve “İğrenç sabah programları” benzetmesini kullanan Aysun Kayacı’ya ateş püskürdü. Dün programında Kayacı’ya tepki gösteren Sayan, Müjde Ar, Çiğdem Anad ve Pınar Kür’le birlikte sunduğu “Haydi Gel Bizimle Ol” isimli programa atıfta bulunarak, şöyle konuştu:“Siz orada dördünüz dizildiniz 21.30’da program yapıyorsunuz da, kaliteli mi oldunuz. Bunlar akşam 20.00’den sonra program yapınca kendilerini bir kalite sanıyorlar. Kalite saatte değil, ruhta, beyinde, kalpte... 17 yıldır bu programları yapıyorum. Öyle salya sümük ağlayarak Türkiye’yi terk edeceğim diyerek olmaz.Babası burada onun hakkında kötü bir şey söylemedi. Aysun'un ortalığı ayağa kaldırmasına şaşırdım. Bir de şimdi sabah programlarını aşağılamak gibi bir şey çıktı. Ama Aysun da başka bir sabah programda yana yakıla 1.5 saat derdini anlattı. Yalandan salya sümük ağlayarak, 'Amerika'ya yerleşeceğim' diyerek sorun halledilmez. Biz kimsenin anasını babasını alıp zorla konuşturmuyoruz. Bana kimsenin siniri de sökmez."Aysun Kayacı, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol programında kendisini “hayırsız evlat” olmakla suçlayan babası hakkında ilk kez konuşmuştu. Hem kendisinin hem de annesiyle kızkardeşinin 13 yaşına kadar babasından şiddet gördüğünü söyleyen Kayacı şöyle konuşmuştu:"13 yaşıma kadar ben, kız kardeşim ve annem o adamdan şiddet gördük. Sonunda dayak raporlarımızı göstererek boşandı annem. Bunu kimse bilmez, çünkü 10 yıldır susuyorum. Kimse bana acısın, üzülsün istemiyorum.”"Annem işçiydi. Annem çalışıyor, eve annem para getiriyordu. O da bu yüzden evden gitmedi. Sonunda benim dayak raporum, kendi dayak raporu ve üstüne kız kardeşimin dayak raporunu göstererek boşandı benim annem" diyen Kayacı babasını konuk eden programlar hakkında da şunları söylemişti:" Ben 10 yıldır bir hayat kurmak, anneme ve kız kardeşine bir gelecek sağlamak için çabalıyorum. Olanları arkamda bırakmışım ve elim ekmek tutmaya başladığından beri annemin kocası, kız kardeşimin babası olmuşum. Hatalarımla sevaplarımla...Çok yanlış yaptım ama yanlışları da kendim yaptım. Buna rağmen kendisi bir takım programlara katılarak olur olmaz suçlamalar yöneltmeye devam ediyor. Medyanın da bu olayı körüklemesinden rahatsızım. Saçma sapan, uydurulmuş hikayeler anlatan bir adamı bu kadar malzeme yapmalarının, kışkırtmalarının, daha da çok konuşturmalarının nedeni ne? Bir kere anlattığı hikayelerin hiçbiri doğru değil. Ben her altı ayda bir Seda Sayan’da, orada burada, sabah programlarında, unutmaya çalıştığım, sesine bile tahammül edemediğim, bana çok kötü şeyler hatırlatan kişiyi görmek zorunda mıyım? Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım."