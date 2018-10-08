Sayaç okuma görevlisini darp etti; 3 buçuk yıl sonra 13 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mardin'de sayaç okumak için gittiği ev sahibi, ardından da mahallelinin saldırısına uğrayarak yaralanan çalışanın şikâyeti üzerine açılan dava karara bağlandı. Mahkeme sanık A.A.’ya 3 buçuk yıl sonra 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Alınan bilgiye göre dava konusu saldırı 4 Mayıs 2015 tarihinde Kızıltepe ilçesi Sanayi mahallesinde yaşandı. Sayaç okumak ve adres güncellemesi yapmak üzere A.A. İsimli şahsın evine giden Dicle Elektrik ekibinden U.A., ev sahibi tarafından bıçak ve sopayla kovalandı. A.A. tarafından darp edilerek omzu çıkan ve kulak zarı patlayan U.A., ayrıca saldırganın yardımına gelen mahalleli tarafından da darp edilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.A., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3.5 yıl sonra karar

Olayla ilgili Kızıltepe 3.Asliye Ceza Mehkemesi’nde açılan dava, yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tamamlandı. Mahkeme, sanık A.A.’yayaralama suçundan 4 ay 15 gün, hakaret suçundan 3 ay ve tehdit suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.



