Say'a aşırı islamcılardan tehdit!

Fazıl Say: Sekiz bine yakın tehdit aldım

Fazıl Say’a Bremen’den başarı ödülü

Piyanist ve besteci Fazıl Say'a, Almanya'nın önde gelen müzik festivalleri arasında yer alan Bremen Müzik Festivali 2008 Ödülü verildi.Deutsche Bank'ın finansmanını sağladığı festivalin komitesi tarafından her yıl başarılara imza atan sanatçıya verilen ''Müsikfest Preis 2008'', Bremen Belediye Sarayında dün akşam düzenlenen törenle, Deutsche Bank Vakfı temsilcisi Ludwig Blomeyer tarafından takdim edildi.Törende konuşan festival yetkilisi Prof. Thomas Albert, ''kültürler arası elçi'' olarak gördükleri Fazıl Say'ın 2004 yılından bu yana Bremen Müzik Festivalinde sunduğu eserlerin sadece geçmiş dönemlerle zamanın müziğinin bir karışımı olmakla kalmadığını, aynı zamanda kültürler arasında başarılı bir köprü oluşturduğunu kanıtladığını söyledi.Say'ın büyüleyici programlar sunduğunu, klasik, caz ve Osmanlı müzik geleneğini tamamen kendi mimarisiyle bütünleştirdiğini vurgulayan Albert, ''Kısacası Fazıl Say geçmişle bugün arasında bir köprü. Say, dünya çapında tanınan besteci ve piyanisttir. Ayrıca insani duruş yapısı da onun yapıtlarına ayrı bir değer katmaktadır. Sanatçı olmasının yanı sıra bazı siyasi olaylar karşısında da görüşünü çekinmeden açıklayabilmektedir. Bütün bu özellikler ona yaratıcılık kazandırmaktadır. Derinliği olan bir insan. Yapıtlarında da bunu açıkça görebiliyoruz. Hepimiz için güçlü bir kişilik'' dedi.Böylesine önemli bir ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Fazıl Say da, yaptığı konuşmada, Bremen kentinin aynı zamanda bir müzik kenti olduğunu ve burada özel konserler vermekten onur duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Aydın Durusoy ve Bremen Eyaleti Kültür Baknalığı Müsteşarı Carmen Emigholz'un da aralarında bulunduğu seçkin bir davetlilerin katıldığı törende Say, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel ve Kara Toprak'tan esintiler sundu.''Musikfest Preis'' (Müzik Festivali Ödülü) daha önce tanınmış orkestra şefleri Nikolaus Harnoncourt, Sir John Elliot Gardiner ve Marc Minkowski, Grammy ödüllü piyanist Andras Schiff, opera sanatçısı Anne Sofie von Otter gibi isimlere verilmişti.Fazıl Say, festivale ilk olarak 2004 yılında keman virtüözü Maxim Vengerov'un önerisi üzerine katıldı. 2005 ve 2006 yıllarında da festivalde yer alan Say, geçen yıl keman sanatçısı Patricia Kopatchinkaja ile sahne aldı.Say, ödül töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu ödül benim için çok sevindirici. Bremen Müzik Festivali dünyanın sayılı festivallerinden biri. Yılın en iyi ödülünü almak berim için çok sevindirici'' dedi.Fazıl Say, Frankfurt'ta ekim ayında düzenlenecek, Türkiye'nin onur konuğu olduğu kitap fuarında Nazım Hikmet Oratoryosu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edilmesini eleştirerek, ''Türk edebiyatını tanıtmak bakımından Nazım Hikmet Oratoryosu büyük önem taşımaktaydı. Benim bestelediğim bir çalışmaydı. Yıllardır bunu bekliyorduk. Ama Kültür Bakanımız iptal etti. Sanata destek olmak lazım, engelleyici olmamak lazım'' dedi.Say, bir gazetecinin ''gerekirse Türkiye'yi terk edip etmeyeceğini'' sorması üzerine, ''Ülkeyi terk etmem. Ama kimi zaman zorunlu kalınmış olunabiliniyor. Orkestra çalamaz, konser verilemez hale geliyorsunuz, eserleriniz sansürlenir. Engellenince bir şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. Bu, direksiyonu olmayan bir arabayı kullanmak gibi bir şey. Beklentilerimizin, hayallerimizin olduğu yer Türkiye. Hükümet tarafından açıkça ve net bir biçimde sevilmeyen bir konumdayım'' diye konuştu.Kendisinin ''AB'nin kültür büyükelçisi'' olarak görüldüğünü kaydeden Say, Türkiye ile AB arasında bir iletişimsizlik olduğunu belirterek ''Avrupalılar bizi anlayamıyor. Halklar arasında karşılıklı iletişimsizlik var. Sanatçılara burada büyük görev düşüyor'' dedi.Fazıl Say, kendisinin zaman zaman ''aşırı İslamcılar'' tarafından Almanya'da tehdit edildiğini, bundan dolayı bazı konserlerine polis eşliğinde gittiğini söyledi.