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Yaşam

SAY VE ZAİMOĞLU'NA PLATTINO ÖDÜLÜ BERLİN (A.A)

03 Mart 2011 20:31

-SAY VE ZAİMOĞLU'NA PLATTINO ÖDÜLÜ BERLİN (A.A) - 03.03.2011 - Dünya çapında tanınan piyanist Fazıl Say ve yazar Feridun Zaimoğlu, Türk-Alman Üniversiteli ve Akademisyenler Platformu (TD-Plattform) tarafından, her yıl verilen Plattino Ödülüne layık görüldü. TD-Plattform tarafından yapılan yazılı açıklamada, Plattino Ödülünün, Avrupa'daki Türk toplumunun gelişmesine ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunan önemli isimlere verildiği belirtilerek, ödülün Türk gençlerinin eğitim, kariyer ve uyum sürecinde teşvik edilmesini sağlayarak, bu gençler için motive edici örnekler sunmayı amaçladığı ifade edildi. Düsseldorf kentindeki Robert Schumann balo salonunda 11 Martta düzenlenecek ödül töreninin, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra iş dünyasından önemli isimlerin de yer alacağı yaklaşık 500 davetlinin katılımıyla gerçekleşeceği, tören programı çerçevesinde Say'ın kısa bir müzik ziyafeti vereceği, Zaimoğlu'nun da romanlarından bazı bölümleri okuyacağı kaydedildi.

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