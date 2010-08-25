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Yaşam

Say: Erdoğan'dan korkmuyorum

Fazıl Say, AK Parti'ye sert eleştiriler yöneltti...

25 Ağustos 2010 03:00

T24- CNN TÜRK'te Cüney Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, AK Parti'ye sert eleştiriler yöneltti.


AK Partililerin yüzde 90'nının arabesk dinlediğini iddia eden Fazıl Say, Başbakan Erdoğan'ın da bale gösterisini izlemediğini savundu. Bunun üzerine Özdemir'in "Peki farklılıkları kabul edemez miyiz?" şeklindeki sorusuna Say'ın cevap verirken bir hayli zorlandığı gözlendi.


Referandumda "hayır" oyu vereceğini de açıklayan Say, "Tayyip Erdoğan'dan korkmuyorum" dedi.

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