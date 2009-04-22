Say, ÇYDD için sahnede

Piyano virtüozu Fazıl Say, 2 Mayıs'ta öğrenciler yararına konser verecek.



Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği projelerini desteklemek amacıyla düzenlenen konser, 2 Mayıs Cumartesi akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.



Fazıl Say'ın ücret almadan sahne alacağı konserin tüm geliri burslu üniversite öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.



Konserin, 125 liradan satılacak her bir bileti, bir öğrencinin bir aylık bursunu karşılayacak.



